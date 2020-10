DEBAT: Vores fantastiske skaterbane er lukket

Rigtig mange børn, unge og forældre har glæde af parken, som er et tiltrængt åndehul, når man trænger til en pause fra at være "online".

Desværre har Gentofte Kommune valgt at lukke parken pga. Covid-19.

Dette betyder, at vores unge, som elsker at stå på skateboard, løbehjul eller rulleskøjter nu pendler til andre skaterparker i København og Nordsjælland, hvor smitterisikoen er den samme.

Det er yderst sjældent, at man ser flere personer på samme løbehjul eller skateboard, og der er ingen bold i spil. Herudover er der hverken omklædningsrum eller sauna.

Måske man kunne nøjes med at lukke den indendørs hal og så håbe på, at en af de mange forbipasserende politibiler fra den nærliggende politistation kan holde et vågent øje i forhold til forsamlingsforbuddet.