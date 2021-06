Det er denne grund ved Charlottenlund Station, som Enhedslisten ønsker en snarlig afklaring af. Arkivfoto: Signe Haahr Pedersen

DEBAT: Vigtigt med hurtig afklaring af DSB-arealet

Villabyerne - 12. juni 2021 kl. 08:27 Af Tage Christiansen, Ordrup Jagtvej 69, 1. th., Charlottenlund, kontaktperson for Enhedslisten i Gentofte Kontakt redaktionen

Der har været flere reaktioner på Enhedslistens forslag om, at kommunen bør henvende sig til DSB for at forhandle en pris på DSB-grunden ved Charlottenlund Station med henblik på at købe arealet for en sammenlægning med det oprindelige Forstbotanisk Have.

Vi kender godt historien om, at grunden i sin tid blev lånt ud til Transportministeriet, og at den aldrig er blevet leveret tilbage. Imidlertid har DSB Ejendomme på et tidspunkt fået papir på, at de i dag er de retsmæssige ejere.

Holger Hagelberg skriver i et læserbrev (Villabyerne 2. juni, red.), at der skal iværksættes en retssag og at der skal laves et borgerforslag, som kan få Folketinget til at tage sagen op. Men retssager har det med at trække ud i flere år, og det er højst usikkert, om en retssag vil falde heldigt ud.

Det er fint, at borgergruppen vil søge fonde, men det er højst usikkert om der er fonde, som vil købe grunden.

Da arealet ligger i Gentofte Kommune, og da der er mange lokale borgere, som ønsker, at arealet igen kan benyttes som oprindelig tiltænkt, bør det være kommunalbestyrelsens opgave at stille sig i spidsen for at lægge pres på DSB. På grund af historien, og fordi man ikke kan bygge på grunden, vil den formentlig kunne købes for et overkommeligt beløb.

Derfor fastholder Enhedslisten, at vi skal gå den direkte og korteste vej. Så vi spørger igen: Støtter de øvrige partier i Gentofte, at Gentofte Kommune kontakter DSB med henblik på en hurtig afklaring og en forhandling om grundens pris med henblik på at købe grusarealet tilbage til Forstbotanisk Have og for at skabe et lille forsamlingshus og aktivitetsmuligheder for de lokale borgere?

