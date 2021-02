Jeppe Bruus Foto: Steen Brogaard

DEBAT: Vigtige skridt for trygheden

Villabyerne - 06. februar 2021 kl. 14:56 Af Jeppe Bruus (S), retsordfører og folketingsmedlem Kontakt redaktionen

For et par uger siden var en Bagsværd-borger ude at lufte sin hund en kold vintermorgen.

Pludselig dukker to gerningsmænd op, og der bliver skudt efter manden, der lufter sin hund. Han bliver ramt af flere skud, men overlever heldigvis. Det er meget skræmmende, at sådanne episoder kan ske i vores lokalområde og det er dybt bekymrende.

Det skal der gøres noget ved, og det bliver der heldigvis også. Tirsdag 26. januar var jeg i folketingssalen for at vedtage politiaftalen, der resulterer i mere tryghed rundt omkring i landet, hvilket blandt andet sker i form af 20 nærpolitistationer, hvoraf en kommer til at ligge i Høje Gladsaxe. Fem ansatte bemander den, og der vil være en åbningstid på minimum 15 timer om ugen.

Nærpolitistationerne kommer til at afhjælpe et problem, der er opstået og vokset de seneste par år: At flere og flere danskere har følt, at politiet har været for langt væk fra dem. At den borgernære kriminalitet har accelereret.

Det er derfor glædeligt, at vores kompetente politistyrke i alt øges med 450 betjente, så der er flere hænder, hvor det gælder. I folketingssalen 26. januar blev et lovforslag om højere straffe til vanvidsbilister også førstebehandlet. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der bliver provokeret, når man ser og hører historier om vanvidsbilister, der eksempelvis drøner rundt nær villakvarterer med en ubegribelig farlig hastighed.

For nogle måneder siden skete det værst tænkelige. Her blev en pige på fem år desværre dræbt, da en fuldstændig uansvarlig og vanvittig bilist påkørte hende. Og eksemplet er desværre ikke enestående. Derfor er et lovforslag om højere straffe til vanvidsbilister på vej til at blive vedtaget. Det er kun godt, for vanvidsbilister har intet at gøre på vores veje!