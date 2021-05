Ikke alle er født med en guldske i munden. Heller ikke i Gentofte.

DEBAT: Vi skal tænke på vores svage

Villabyerne - 30. maj 2021 kl. 16:06 Af Charlotte Dahl (DF), Schimmelmanns Have 19, Klampenborg Kontakt redaktionen

Det er ikke alle her i Gentofte, som er født med en guldske i munden. Ikke alle kan formulere sig eller føre en sag.

Derfor giver det i mine øjne god mening med en ekstra rådgivning til dem, hvor livet er gået skævt. Det skal ikke forstås som en kritik af vores forvaltning eller serviceniveau. Men for dem, der måske ikke lever livet i overhalings­banen, kan et kommunalt afslag være et stort tilbageskridt.

Som en spand kold vand i ansigtet.

Her kan en borgerråd­giver måske gøre den forskel, at man ikke bliver slået helt ud, men netop alligevel finder mod til at komme videre. Den chance må vi ikke snyde de svagest stillede for. Derfor forstår jeg ikke vores kommende borgmesters afvisning og modstand.

Gentofte Kommune skal ikke kun være for de ressourcestærke, der kan selv. Vi skal netop favne fællesskabet og også bistå dem, der ikke selv kan. Derfor er jeg uenig med De Konservative i, at vi bare blankt kan afvise ideen om en borger­rådgiver.

Naturligvis skal vi ikke forøge bureaukratiet, men til gengæld skal vi altid sikre, at de af vore borgere, der ikke navigerer selvsikkert i den offentlige forvaltning, har én, der sikrer, at de alligevel får hjælp til at komme ind på den rette vej i livet.

Derfor går jeg til dette forslag med et åbent sind.