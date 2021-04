Marie Brixtofte mener, Gentofte Kommune skal søge midler fra regeringens store Trivselspulje. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

DEBAT: Vi skal sikre midler til vores børn og unge i mistrivsel

Villabyerne - 03. april 2021 kl. 16:36 Af Marie Magne Brixtofte, Hellerupvej 82, Hellerup Kontakt redaktionen

Som resultat af nedlukningen har børn og unge fået det svært, også i vores kommune. En nylig undersøgelse med 10.000 skoleelever fra 3. til 9. klasse viser, at på landsplan har hvert femte barn og ung fået det 'særlig svært'.

Ensomheden blandt 16-29-årige er i samme periode steget fra 12 procent til 21,6 procent. Vores unge burde være i gang med at spejle sig i kammeraterne, løsrive sig fra familien og forme deres identitet og ikke være isoleret bag en skærm.

Selv de unge fra velfungerende hjem oplever symptomer på stress, ensomhed og faglig demotivation. For ikke at tale om alle de børn og unge, som har været isoleret sammen med deres forældre i hjem med alkohol, stoffer, vold, incest og psykisk og fysisk sygdom. Deres trivsel kan ikke vendes i et svuptag; de har allerede fået ar på sjælen.

Som psykolog og mor bliver jeg urolig, når jeg læser de to artikler fra Villabyerne fra 3. og 17. marts 2021, hvor Michael Fenger, formand for Børneudvalget (K) og kommende borgmester, udtaler sig om mistrivsel blandt vores børn og unge i kommunen uden at nævne den 600 millioner kroner store 'Trivselspulje', som regeringen har nedsat til at forbedre trivslen blandt landets skolebørn. Den pulje skal Gentofte Kommune selvfølgelig søge - især når vi på grund af udligningsreformen har yderst begrænsede midler til vores eget børne-unge område.

I stedet nævner Michael, at de unge kan opsøge Headspace. Selvom det er en velmenende opfordring, så er det for uambitiøst og urealistisk. Når man har det svært, er noget af det allersværeste at bede om hjælp, og tit ved man ikke engang, hvad man har brug for hjælp til.

Michael Fenger nævner også i en af artiklerne, at han ikke er bekymret. Det er jeg i den grad, og det bør vi være, indtil vores børn og unge har det godt igen.