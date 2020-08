Lokalpolitiker Andreas Weidinger lover fortsat at kæmpe for Gentofte Akutklinik, som han besøgte i sidste uge sammen med sin kæreste Tilde. Privatfoto

DEBAT: Vi skal huske kampen for Gentofte Akutklinik

For tre år siden var vores skadestue i fare. Region Hovedstadens embedsmænd ville lukke den, og der var intet, der tydede på, at regionsrådsformanden ville tale dem fra det.

Sammen med borgmesteren kæmpede jeg med mange tusinde af Gentofte-borgere for at holde den i live. Det lykkedes takket være det store pres, vi lagde op til kommunal- og regionsrådsvalget.

I sidste weekend var min kæreste, Tilde, fra Fyn på besøg i Gentofte og skulle forbi skadestuen (intet alvorligt). Her blev vi mødt af et sødt, smilende og kompetent personale, der denne søndag både hjalp børn, voksne og ældre med stort og småt.

Jeg lytter naturligvis til dem, der pointerer, at man ikke kan ordne alt på Gentofte Akutklinik. Det er selvsagt rigtigt, at der er flere læger, sygeplejersker og udstyr på Herlev, men det er ikke et argument for at lukke Gentofte Akutklinik. Tværtimod.