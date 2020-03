Villabyerne fortalte 26. februar om det ulovlige fiskeri ved Gentofte Sø, der skader fuglelivet. Her er det en lappedykker, der har fået viklet fiskesnøre om næbbet. Foto: Heidi Quist

DEBAT: Vi skal huske at hjælpe dyrene

Marit Astrup opfordrer i dette læserbrev alle til at ringe til Dyrenes Beskyttelse, hvis vi ser dyr, der er syge, sårede eller på anden måde lidende

Villabyerne - 06. marts 2020 kl. 13:00 Af Marit Astrup, Lille Strandvej 4 A, 3 t.h.Hellerup

I sidste uges Villabyerne var der en artikel om ulovligt fiskeri i Gentofte Sø. En meget trist sag. Og frygteligt for de fugle, som kommer til skade i efterladt fiskegrej.

Der var et billede af en lappedykker med næb og underansigt filtret ind i fiskesnøre. Ubegribeligt, at nogen vil være ansvarlig for det. Jeg håber meget, at fuglen blev hjulpet af fotografen eller andre. Jeg har et vigtigt budskab til alle, der ser fugle i Gentofte Sø - eller andre steder - der er kommet til skade. Ring til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral! De har nr. 1812. Kod det ind i mobiltelefonen.

Der er vagt døgnet rundt. De er meget dygtige til at hjælpe forulykkede dyr, det være sig vilde dyr eller privatejede. De har dyreambulance og muligheder for at hjælpe både i højder og til vands.

Dyrene bliver så bragt til et af foreningens vildplejecentre. Det nærmeste ligger i Nærum. Der kan man også selv bringe et skadet dyr hen.

Vi skal huske at hjælpe, når vi ser et skadet dyr. Dyrenes Beskyttelse gør en kæmpe indsats her.