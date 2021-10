Flere børn skal cykle, mener læser. Arkivfoto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

DEBAT: Vi skal have børnene op på cyklerne igen

Villabyerne - 25. oktober 2021 kl. 07:56 Af Helene Brochmann, spidskandidat for SF til kommunalvalget, Mosegårdsvej 96, Vangede Kontakt redaktionen

Selvom de fleste nok godt ved, at det er meget sundere for børn at cykle end at blive transporteret rundt i bil, er børns og unges cykelvaner på vej i den helt forkerte retning. I 2019 cyklede de 10-17-årige i Danmark 24,5 procent mindre, end de gjorde ti år tidligere. Samtidig er de 16-24-åriges brug af bil steget med 14,7 procent på bare tre år, mens deres brug af cykel er faldet tilsvarende.

Når vi nu ved, at hver kilometer, der cykles fremfor at blive kørt i bil, sparer samfundet for 8 kr. i sundhedsudgifter, og når vi nu ved, at børn, som cykler til skole i stedet for at blive kørt, har en bedre koncentrationsevne i de første 3-4 timer af skoledagen, og når vi nu ved, at vi skal udlede mindre CO2 - så er der al mulig grund til, at kommunen går aktivt ind i arbejdet for at få børn og unge til at cykle mere.

Når vi nu også ved, at forældrenes utryghed ved at lade børnene cykle er en vigtig barriere for, at børnene kommer i gang og får lært det, kan vi som kommune gøre en konkret indsats ved at undersøge, hvori utrygheden består.

Er der særlige strækninger, der opleves som farlige? Vores tekniske forvaltning har nøjagtige oplysninger om, hvor der faktisk sker uheld, men der kan godt være steder, som man som cyklist oplever som ubehagelige, selvom der aldrig er sket noget. Er trafikken omkring skolen om morgenen kaotisk og svær at aflæse for et barn på cykel? Kan vi understøtte, at forældre eller andre frivillige skiftes til at cykle sammen med flere børn, der skal samme vej - eller cykle med, hvis en lærer gerne vil have en klasse ud på tur? Kan vi understøtte skolebestyrelserne i at gøre skolerne mere cyklende?

Dét, synes jeg, der ville være masser af gode sundheds-, klima- og trafiksikkerhedsperspektiver i.