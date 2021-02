Det var bl.a. take away-stedet Good'n'Green på Gentoftegade, Andreas Weidinger priste i sit læserbrev den 27. januar. Privatfoto

DEBAT: Vi må ikke tage vores lokalliv for givet

Villabyerne - 11. februar 2021 kl. 16:00 Af Af Marie Brixtofte, Hellerupvej 82, Hellerup

I Villabyerne 3. februar svarer Carsten Petersen på det lokale byrådsmedlem Andreas Weidingers indlæg af 27. januar.

Andreas opfordrede Villabyernes læsere til at spise frokost lokalt. Carsten svarer, at han synes, mange allerede spiser lokalt, og at han ikke mener, det er nødvendigt med et opråb.

Det er bekræftende for vores lokale erhvervsliv, at Carsten har den opfattelse, men jeg er uenig med Carsten i, at vi ikke skal lave et opråb. Andreas' indlæg var fantastisk og nødvendigt.

De fleste små erhvervsdrivende lider som aldrig før, og det er brændende nødvendigt - ikke at vi kun skal spise frokost lokalt - men at vi skal gøre det oftere end før, og at vi også skruer op for vores lokale takeaway til aftensmad, at vi køber vores tøj lokalt, at vi handler online i vores lokale butikker så vidt muligt, og at vi er klar til at besøge vores lokale forretninger for fuld skrue, så snart corona tillader det.

Vores lokalliv betyder noget. Der er mennesker, opsparinger og drømme bag, og vi skal passe på byens arbejdspladser i denne svære tid. Og så er der ikke noget hyggeligere end at gå på for eksempel Strandvejen eller Jægersborg Alle og mærke det pulserende liv og hilse på ens lokale medborgere.

Det må vi ikke tage for givet, og det er vores allesammens ansvar at værne om det. Så Carsten, fortsæt endeligt med at spise lokalt, og Andreas, tak for opråbet.