Andreas Weidinger, der fik et flot personligt valg i 2017, tager en tørn mere og genbruger et af Jacob Haugaards gamle valgløfter.

DEBAT: Vi lover medvind på alle Gentoftes cykelstier

Villabyerne - 08. december 2020 kl. 12:09 Af Andreas Weidinger (K) kommunalbestyrelsesmedlem Kontakt redaktionen

Medvind på cykelstierne, Nutella i feltrationerne og alt hvad dit hjerte kan begære, skal du sikkert få, hvis du spørger nogle politikere frem mod kommunalvalget om et år.

Det er let at love ting, men når du sætter dit personlige kryds, så er det ikke løfterne, men resultaterne du skal se efter.

En oplevelse, jeg har haft, er, at det ikke er på kommunalbestyrelsesmøderne, at politikudviklingen sker - og gud ske tak og lov for det!

Tværtimod kommer forandringerne mellem møderne, når du taler med dine kolleger, besøger borgere og virksomheder, inddrager folk i politikudviklingen og ikke mindst ved, at du sætter dig på din flade og skriver de politiske ideer, der kan udvikle Gentofte til et endnu bedre sted at bo, have familie og drive virksomhed.

Så når der er valg om et år og nogen går til valg på, at færre af vores børn og unge i Gentofte skal begynde at ryge og tage stoffer, så se, om de har en klar politik, der peger på præcis, hvordan vi skal gøre det.

Og når nogen lover et grønt Gentofte, så se på de resultater, vi i kommunalbestyrelsen har skabt og ikke mindst, om der er en klar, ambitiøs og realistisk plan for, hvordan Gentofte skal blive endnu grønnere.

Når jeg skriver dette, er det fordi, kommunalpolitik nogle gange har et dårligt ry.

For hvad kan man egentlig nå som deltidspolitiker?

Svaret er faktisk ikke så forskelligt fra de fleste andre udfordringer i livet:

Hvis du arbejder hårdt, så kan du skabe konkrete forandringer og resultater.

Jeg oplever, at alt for mange undervurderer værdien af deres personlige stemme, men for alle hårdtarbejdende deltidspolitikere på rådhuset er netop din personlige stemme med til at give en stærkere platform for at levere konkrete resultater.

Og netop konkrete resultater er i sidste ende mere værd end de ellers tillokkende løfter om medvind på cykelstierne.