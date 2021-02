Colette Brix frygter, at vi snart kommer til at se mange butiksfacader som denne. Arkivfoto: Jesper Bjørn Larsen

DEBAT: Vi kan ikke holde til mere lukning

De små butikker kan snart ikke holde til en længere nedlukningsperiode, de er ved at få krampe. Der er meget på spil for vores små handlende, der er sat ind i en "kampzone", hvor de skal kæmpe med økonomisk pres og en konkurrenceforvridende vanvittig politisk beslutning om, at nogen må have åbent, og andre skal lukke helt ned, mens nethandelen blomstrer, og kæmpekoncerner bliver endnu større.