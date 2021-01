Der er for meget kø ved genbrugspladsen på Ørnegårdsvej, mener en læser. Privatfoto

DEBAT: Ventetid på genbrugspladsen

Villabyerne - 23. januar 2021 kl. 11:40 Af Holger Hagelberg, Svejagervej 9, Hellerup Kontakt redaktionen

Der er for tiden lang ventetid, når man vil ind på genbrugspladsen ved Ørnegårdsvej. I mandags holdt bilerne på Ørnegårdsvej helt ned til Sløjfen. Jeg vendte om og kørte hjem med uforrettet sag. Derefter kørte jeg derop i dag, torsdag. Da var køen ikke så lang - kun nogle få biler holdt på Ørnegårdsvej inden svinget til venstre, men resten af vejen hen til genbrugspladsen holdt der ventende biler. Jeg så flere i bilkøen, som opgav og vendte rundt - se mit billede - for som jeg at køre hjem med uforrettet sag.

Jeg ved ikke, hvad der forårsager denne lange ventetid, men jeg kunne forestille mig, at man på grund af coronaen kun lukker et begrænset antal biler ind på pladsen.

Hvem mon betaler håndværkerne for at sidde og vente i deres biler oppe på Ørnegårdsvej ved indkørslen til genbrugspladsen?

Mit forslag er, at genbrugspladsen holder længere åbent, så presset for at komme ind fordeles over flere timer!

Svar fra Gentofte Kommune Kære Holger. Vi er opmærksomme på, at coronarestriktioner har ført til kø ved genbrugsstationen. Vi justerer løbende, hvor mange der kan komme ind på pladsen ad gangen for at for at sikre trygge forhold for brugerne og personale.

Det er jo en helt særlig situation, vi står i netop nu, og for at minimere ventetid, opfordrer vi til så vidt muligt at benytte genbrugsstationen i ydertimerne før kl. 10 og efter kl. 15 på hverdage. For erhvervsbrugere er åbningstiden udvidet, så det er muligt at benytte genbrugsstationen fra kl. 7 mandag til fredag.

Venlig hilsen Martin N. Andersen, leder af Tværgående Drift