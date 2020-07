Vor læser mener, Venstres tilslutning til udligningsreformen skyldtes en frygt for en ny magtkamp mellem by-Venstre og land-Venstre. Morten Løkkegaard (foto), Venstres enlige medlem af kommunalbestyrelsen i Gentofte, mener folk bør være varsomme med at udstille deres egen uvidenhed.

DEBAT: Venstre ved man ikke, hvor man har - heller ikke i Gentofte

Venstre benyttede tidligere valg-sloganet 'Venstre ved man, hvor man har'. En række aktuelle beslutninger, som f.eks. deltagelsen i den nye udligningsreform, men også tidligere beslutninger, ikke mindst hvad angår øgede boligskatter, tilsiger, at man bør ændre sloganet til 'Venstre ved man IKKE, hvor man har'.

Villigheden til at medvirke i gennemførelsen af den socialdemokratiske udligningsreform er angiveligt forankret i interne forhold i Venstre, hvor ledelsen for alt i verden vil undgå en ny splittelse og magtkamp mellem by- og land-Venstre.