Venstre forslog allerede for to år siden konkrete tiltag til at bekæmpe trafikstøjen, skriver Kim Valentin (V). Foto: Steen Brogaard

DEBAT: Venstre ønsker mere støjbekæmpelse

Villabyerne - 23. maj 2021 kl. 16:06 Af Kim Valentin, MF (V) Kontakt redaktionen

Mere end 3.200 boliger i Gentofte bliver ifølge Vejdirektoratet udsat for et støjniveau fra statsvejene over den anbefalede grænseværdi. Det er helt urimeligt, at Gentofte-borgerne skal leve med et uforholdsmæssigt højt støjniveau fra trafikken, når de er hjemme i privaten.

Venstre har netop fremlagt sit udspil for Danmarks fremtidige infrastruktur. Vi vil samlet afsætte 110 milliarder kr. til nye transportinitiativer, hvilket er knap 4 milliarder kr. mere end regeringen. Pengene skal blandt andet gå til ekstra støjbekæmpelse i trafikken her i Københavns omegn.

Det er veldokumenteret, at det er forbundet med alvorlige helbredsmæssige konsekvenser at være udsat for kraftig trafikstøj. Alligevel er der langt fra blevet gjort nok for at hjælpe de alt for mange Gentofte-borgere, som hver dag lever med problemet.

Venstre foreslog allerede for to år siden konkrete tiltag til at bekæmpe trafikstøjen. De forslag blev desværre smidt i skraldespanden, da Socialdemokratiet overtog regeringsmagten.

Nu er der gået to år, og Socialdemokratiet er endelig kommet med sit forslag. Det glæder mig, at de nu også er klar til at hjælpe de mange støjplagede danskere - omend jeg gerne havde set, at vi havde begyndt arbejdet langt tidligere.

I sit infrastrukturudspil har regeringen afsat en pulje på 3 mia. kr. til støjbekæmpelse. I Venstre kæmper vi for, at puljen bliver forhøjet til 4 mia. kr. Det kræver flere midler at løse et problem, som er blevet negligeret i så mange år.

I Venstre ser vi frem til at deltage i forhandlingerne om en ny infrastrukturaftale, der ikke mindst sætter ind overfor problemet med trafikstøj. Alle danskere skal kunne bo og leve i deres hjem uden generende larm og frygt for helbredsproblemer grundet trafikstøj.

