DEBAT: Venstre med i plyndringstogtet

Villabyerne - 09. juli 2020 kl. 19:12 Af Steen Leth Jeppesen, Slotsvej 87, Charlottenlund

Morten Løkkegaard mener, at Venstre har en 'unaturlig' ringe størrelse i Gentofte (Villabyerne, 1. juli).

Og han anbefaler i Villabyerne, at enhver, der i så henseende 'kloger' sig på udligningsreform med videre, tøver med at udstille sin 'uvidenhed' til efter sommerferien. For først da kender man åbenbart reformen.

Sikken en gang vrøvl. Der er tilstrækkeligt kendskab til det brede forlig om kommunal udligning til at fastslå, at der er tale om et plyndringstogt mod Hovedstaden og en række nordsjællandske kommuner.

Det er ligeledes lysende klart, at Venstre og DF sammen med den politiske venstrefløj er afgørende for denne indsats mod en del af 'Djævleøen' til fordel for især vestdanske kommuner.

Venstre er åbenbart - sammen med DF - i færd med at udrydde sig selv i en stor del af Østdanmark - herunder Gentofte.

Måske vil borgerne her - i modsætning til Løkkegaard - allerede nu i stigende grad være af den opfattelse, at Venstres 'naturlige' størrelse da må være ganske lille?