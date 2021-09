Helene Brochmann i Kulusuk. Privatfoto

DEBAT: Venskabsby på en ny måde

Villabyerne - 06. september 2021 kl. 12:56 Af Af Helene Brochmann, spidskandidat for SF til kommunevalget, Mosegårdsvej 96, Gentofte Kontakt redaktionen

På Grønlands utilgængelige østkyst ligger den lille by Tasiilaq og fem bygder med tilsammen ca. 3.000 indbyggere. De er venskabsby med Gentofte.

Konkret består relationen i dag i, at en gruppe skolebørn fra Tasiilaq hvert år kommer på nogle ugers ophold i familier med børn på samme alder her i kommunen. Børnene, de har boet hos, får så mulighed for et genbesøg i Tasiilaq. Denne udveksling har fungeret i årtier med stort udbytte for virkelig mange børn og familier både her og der.

Tidligere fandtes også en Gentofte Grønlandskomité, der stod for forskellige indsamlinger til udmærkede projekter, men tilgangen havde - set med nutidens øjne - også et lidt komisk skær i al sin velmenthed, f.eks. når komitéen sendte bøgegrene op for at pynte i det træløse land!

Det kan ikke undgå at springe i øjnene, at vi er to byer med meget, meget forskellige vilkår. Danmarks måske mest ressourcestærke kommune er venskabsby med det mest forarmede område i Grønland. Men samtidig ligger der lige under overfladen af social elendighed en utroligt righoldig og stærk østgrønlandsk kultur, som kalder på respekt og interesse.

Jeg kom selv til Tasiilaq i 1984 som gæst fra Gentofte (sammen med min mor, Ida Naur, der var 2. viceborgmester) til et stort byjubilæum, og besøget forandrede bogstavelig talt mit liv. Jeg blev så fascineret af stedet og befolkningen, at jeg året efter begyndte at studere eskimologi som bifag, og siden har jeg både boet i Grønland og blandt andet besøgt Tasiilaq fem gange.

Tasiilaq har meget store sociale problemer i dag. Hvis jeg bliver valgt til kommunalbestyrelsen, vil jeg arbejde for, at vi genopfinder venskabsbysamarbejdet på en måde, hvor vi - ikke i form af almisser og hattedame-projekter, men i et ligeværdigt samarbejde med de grønlandske kommunalpolitikere - skaber projekter til gavn for befolkningen deroppe og til læring og udvidelse af horisonten for os selv. Jeg har allerede kontakt med et par af dem.