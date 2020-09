DEBAT: Vejpavernes manglende hensyn

Jeg formoder, at sådanne afspærringer kræver tilladelse, samt at afspærringerne gennemføres så hensynsfuldt over for trafikanterne som muligt. Endvidere formoder jeg, at de entreprenører, der står for opgaven, også bliver betalt for, at der gennemføres de nødvendige afspærringer, herunder at disse skaber mindst mulig gene for trafikanterne.