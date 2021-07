Vangede fik ikke meget ud af Gentofte Kommunes forskønnelse af bydelscentrene for ti år siden, skriver Helene Brochmann i et debatindlæg. Privatfoto Foto: Helene Brochmann

DEBAT: Vangede Bygade kan godt tåle en tur til

Villabyerne - 07. juli 2021 kl. 11:44 Af Helene Brochmann, spidskandidat for SF til KV21, Mosegårdsvej 96, Gentofte Kontakt redaktionen

For ti år siden gennemførte kommunen en række forskønnelser af de forskellige bydelscentre.

For eksempel fik Gentoftegade meget tiltrængt en helt ny indretning, hvor kørebanen blev indsnævret, og torvet fik springvand, bænke og beplantning.

I Vangede blev der ikke svinget en helt så stor pensel, desværre.

Det var primært Dan Turèlls Plads, der fik sin flotte skulptur og den lange bænk. Den er også vellykket, men ligger lidt i udkanten af bymiljøet. Så blev der lagt nye fliser og plantet nogle træer.

Går man i Vangede Bygade i dag, kan man godt tænke 'var dét det hele?'

Pladsen foran Brugsen er mildest talt trist - og de to bænke, der er, vender ud mod kørebanen! På det brede fortov står de fine træer, der blev plantet for ti år siden, men derudover er der ingenting, der indbyder til at slå sig ned.

Tværtimod bliver den ustandselig brugt som parkeringsplads, og på hverdage fylder SuperBrugsen op med containere, der ikke just pynter, og som oven i købet spærrer adgangen til den parkeringsplads oppe bagved, som deres kunder i virkeligheden skulle bruge. Hvad med nogle bænke, nogle bede og noget, børn kan kravle på?

Krydset Vangede Bygade/Ved Bommen/Snogegårdsvej, der udgør det egentlige centrum af bydelen, har en lille bøgehæk i det ene hjørne som formildende omstændighed, men ellers er hele indretningen kun tænkt for bilerne. Her skal der da også plantes!

Uden for Netto er der heller ikke meget godt at sige. Én lang parkeringsplads, som oven i købet er temmelig farlig for cyklister at passere, fordi bilerne bakker lige ud i de forbikørende. Her bør tænkes helt nyt. Måske kunne man lukke gaden af, for eksempel ved Mosegårdsvej, og skabe en helt anden bymidte.

Vangede er faktisk et levende og meget lokalt lille bycentrum, men her kunne blive meget rarere at færdes og opholde sig.

Siden forskønnelserne for ti år siden har vi også lært en masse om klima og biodiversitet. Lad os arbejde med nye, grønne løsninger i Vangede!