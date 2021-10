DEBAT: Værdien af lokalplaner og embedsværkets loyalitet

Men hvad sker der? Kommunens embedsmænd - som tilsyneladende synes, at det er mere underholdende at arbejde med store nye projekter end at varetage en mere kustodeagtig rolle som bevarer af de eksisterende miljømæssige og grønne værdier - udarbejder så forslag om nye lokalplaner, der kan lovliggøre de nye projekter.

Man kunne have lyst til at kræve, at kommunens topembedsmænd - i lighed med kommunalbestyrelsesmedlemmerne - skulle have bopæl i kommunen for at sikre deres lokale loyalitet.