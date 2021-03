Gentoftes milliarder bruges af andre kommuner til at bevare et overforbrug, skriver Andreas Weidinger i et debatindlæg. Pressefoto

DEBAT: V og S smider Gentoftes penge i skraldespanden

Jo, i Kalundborg og Viborg, hvor Venstre sidder på borgmesterposten, har man bevaret et overforbrug af offentlige midler på de samme opgaver, mens man har brugt en stor del af udligningskronerne til at sætte skatten ned. Jeg går også ind for lavere skat, men når man har frækheden til at klage over, at man har for få penge i kommunekassen, så er det en hån mod Gentoftes hårdtarbejdende borgere, at man giver folk i Kalundborg og Viborg et endnu større rådighedsbeløb end de allerede har.