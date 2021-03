DEBAT: Uretfærdig udligning

Tak til Lennart Jønsson for hans gode læserbrev og redegørelse om udligning i Villabyerne 10. marts. Det havde været godt med antal indbyggere i oversigten.

Tallene i redegørelsen fra Lennart Jønsson taler deres eget klare sprog om uretfærdigheden i udligningen. Jeg vil opfordre til beregninger af leveomkostningerne for f.eks. en skolelærer og en sygeplejerske i Gentofte og f.eks. i Viborg og Hjørring.

Kan det virkelig være sådan, at fodboldinteressen er mange gange større derovre end her, når der er mange flere fodboldbaner der end her?