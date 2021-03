Det burde i 2021 være muligt at sende ligegyldige beskeder ud til kommunens borgere via almindelig mail, for det skader ingen, mener skribenten. Modelfoto: Adobe Stock

DEBAT: Ulven kommer i ny udgave

I min kommune, Gentofte, ynder man at sende ganske inferiøre mails til borgerne. Lige nu har jeg fået en digital mail om, at årets forårsture (gåture) i kommunen er aflyst.

De er ganske ufarlige for enhver, for digitale mails burde være reserveret til vigtige personlige meddelelser, og ikke til alt andet bras, som kommunen mener, borgerne ikke kan leve uden.

Det er ikke første gang - nej, jeg får nu og da mig aldeles ligegyldige skrivelser, der godt nok ikke interesserer mig, men måske andre, men fælles er, at disse meddelelser slet ikke behøver at være som digital mail.

En kodet og personlig mail skal ikke misbruges til den slags. Det burde i 2021 være muligt at sende ligegyldige beskeder ud til kommunens borgere via almindelig mail, for det skader ingen, og desuden har de jo vore mailadresser lige for hånden.

Som det er nu, er jeg tilbøjelig til at samle kommunens (pr. Nem-ID) personlige mails sammen og så på et senere tidspunkt, måske om et halvt år, se hvad de nu skriver af ligegyldigheder.