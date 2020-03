DEBAT: Ulovlig parkering forhindrer og forsinker vejarbejde

Ringeagt - et ret grimt ord, men ikke desto mindre et ord, der kan tages i brug om ret mange Gentofte-borgere og vor borgmester om den måde, hvorpå de forholder sig til problematikken omkring parkering i kommunen.

Ringeagt for parkeringsskilte og sømmelig opførsel og for lovlydige borgere.

I Villabyerne er netop omtalt (11. marts, red.), at et vejarbejde må udsættes, fordi skiltning om parkering ikke respekteres. Selv har jeg oplevet at se vejarbejdere med hele udstyret parat til at tage fat på en reparation af asfalt i en en-times-parkeringsbåse på Ordrupvej, men efter mere end en times venten måtte de køre med uforrettet sag, fordi der, trods opsætning af skilte. (et par dage før endda) stod en bil parkeret i mange timer.