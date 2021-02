Ugeaviser som Villabyerne bør også få adgang til mediestøtte, mener DF-politikeren. I dag er ugeaviserne 100 procent afhængige af annonceindtægter.

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Ugeaviserne fortjener også mediestøtte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Ugeaviserne fortjener også mediestøtte

Villabyerne - 19. februar 2021 kl. 17:38 Af Dennis Flydtkjær (DF), MF, IT- og medieordfører Kontakt redaktionen

Ugeaviserne spiller en vigtig rolle i lokalsamfundene.

I dem kan vi læse, hvad der foregår rundt om hjørnet og hvilke begivenheder, vi kan glæde os til i den nære fremtid.

Vi kan læse om de mange lokale ildsjæle og lade os inspirere af deres kærlighed til at gøre en forskel for lokalområdet. Det er også i ugeaviserne, at vi kan lade os friste af lokale forretninger og erhverv, der reklamerer med ugens gode tilbud.

Ugeaviserne er et midtpunkt. Det er der, hvor lokalsamfundet samles og mødes på tværs.

Men branchen er under pres. Ugeaviserne er hårdt ramt af dalende annonceindtægter, og coronakrisens mange nedlukninger og restriktioner har ikke just hjulpet på tallene.

En anden del af problemstillingen er, at mange ugeaviser slet ikke modtager mediestøtte.

Niche-, internet-, omnibus- og tabloidmedier - ja, faktisk næsten dem alle sammen - modtager hvert år mediestøtte i varierende grad.

I Dansk Folkeparti mener vi, at også landets ugeaviser fortjener en plads på listen over mediestøttemodtagere, og vi vil derfor arbejde på at gøre det til en realitet.

Vi vil ikke risikere at miste ugeaviserne. Vi vil kæmpe for dem og det bånd til lokalsamfundene, som de står for.

relaterede artikler

Fra Rådhuspladsen til Ringsted: Villabyerne har fået nye ejere 27. november 2019 kl. 14:00

To priser til Villabyerne 09. oktober 2018 kl. 09:30

Villabyerne vinder sølv 12. oktober 2017 kl. 10:00