På dette screendump, som skribenten selv har lavet, kan ses kommuner, der er sammenlignelige i størrelse (Kolonne A), hvor mange stemmeberettigede, de havde i 2017 (kolonne B), antal mandater (Kolonne C) og stemmer pr. mandat (kolonne D).

DEBAT: Udvidelse af kommunalbestyrelsen kan give mere borgernær politik

Villabyerne - 16. juni 2021 kl. 15:57 Af Kristine Kryger (R), kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kontakt redaktionen

Den 31. maj fremsatte Jeanne Toxværd (Enhl.) et forslag om at udvide kommunalbestyrelsen til 25 medlemmer. Jeg stemte imod. Ikke, fordi jeg var imod en udvidelse af kommunalbestyrelsen, men fordi jeg var imod timingen og at der blev sat konkret antal på udvidelse uden en grundig politisk drøftelse.

På kommunalbestyrelsesmødet var der en meget vigtig principiel drøftelse, som jeg vil opfordre borgerne til at lytte til via kommunens hjemmeside.

Selvom sådan en udvidelse ikke belaster budgettet det store, så holder jeg fast i princippet om, at vi som ansvarlige partier holder os inden for det nuværende budget, som er aftalt af 18 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Men ved det kommende budget er det oplagt at udvide kommunalbestyrelsen. For Gentofte Kommune er den kommune, som har færrest politikere sammenholdt med kommunens størrelse.

Man skal som partiliste opnå ca. 3.000 stemmer for at få et mandat i kommunalbestyrelsen. I sammenlignelige kommuner er snittet ca. 2.100 stemmer og i mange langt færre.

Det har stor betydning for mindre partiers mulighed for at opnå repræsentation. De små partier, der i dag kun har 1 eller 2 mandat(er), vil lettere kunne få udvidet kapaciteten med 50-100 procent - hvilket betyder utrolig meget for muligheden for at indhente grundig sparring i det korte vindue fra en dagsorden bliver sendt ud, til punktet skal behandles politisk.

Vi er unikke i Gentofte Kommune, fordi vi har mange opgaveudvalg, og derved kommer vi tæt på borgerne i politikudviklingen. Men dette er IKKE et argument imod en større kommunalbestyrelse. For opgaveudvalgene har ikke beslutningskompetence, og de har heller ikke ansvar for at efterse, at den kommunale forvaltning kører, som den skal.

Vi bør derfor have både-og. Altså både udvide kommunalbestyrelsen OG fortsat udvikle politik på en borgernær måde.