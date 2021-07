Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Udvidelse af kommunalbestyrelsen - ja tak Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Udvidelse af kommunalbestyrelsen - ja tak

Villabyerne - 11. juli 2021 kl. 08:29 Af Dina Wildt, SF, Dalstrøget 73, st., Dyssegård Kontakt redaktionen

I et læserbrev her i bladet (23. juni, red.) udtrykker Marit Astrup sin beklagelse over, at bl.a. SF og De Radikale stemte imod Enhedslistens forslag om en udvidelse af kommunalbestyrelsen til 25 medlemmer.

Derfor skal det klart siges, at både SF og De Radikale går ind for en udvidelse af kommunalbestyrelsen. SF's spidskandidat, Helene Brochmann, har bl.a. talt for det i et tidligere læserbrev, og på det pågældende kommunalbestyrelsesmøde argumenterede begge partier godt og grundigt for en udvidelse.

At de to partier ikke stemte for det konkrete forslag fra Enhedslisten, skyldes dels et ønske om en drøftelse af antallet, som ikke nødvendigvis skal lande på 25 (måske flere?), dels det synspunkt, at en evt. vedtagelse skal ske i forbindelse med forhandlingerne om budgettet.

De to partier kom derfor med følgende mindretalsudtalelse:

"Vi mener, at en udvidelse af kommunalbestyrelsen vil løfte den politiske repræsentation. Hvilket antal medlemmer, det vil være hensigtsmæssigt at øge KB med, må bero på en nærmere drøftelse også set i lyset af den omfattende brug af opgaveudvalg, kommunen benytter sig af. Vi mener en drøftelse om udvidelse af kommunalbestyrelsen hører til i forbindelse med økonomiforhandlingerne i forbindelse med budgettet, hvor vi samtidig vurderer de økonomiske konsekvenser af en udvidelse."

Ud over det demokratiske i, at borgerne vil kunne blive bredere repræsenteret, vil en udvidelse af antallet også kunne betyde, at nogle af de mindre partier kunne blive mere end én person om at kvalificere det kæmpe arbejde, det er at sidde i kommunalbestyrelsen og skulle sætte sig ind i samtlige sager, der behandles.

Gentofte har en meget fåtallig kommunalbestyrelse i forhold til kommuner af sammenlignelig størrelse. Der skal derfor et uforholdsmæssigt stort antal stemmer til for at få et mandat i kommunalbestyrelsen. Det giver en meget høj spærregrænse.

SF vil i et godt og respektfuldt samarbejde med de andre små partier arbejde for at få vedtaget en udvidelse af kommunalbestyrelsen, der passer til Gentofte.

