En læser fik en uønsket opkrævning ind ad sin brevsprække.

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Ucharmerende jagt på medlemmer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Ucharmerende jagt på medlemmer

Villabyerne - 18. marts 2021 kl. 09:20 Af Anne Marie Gredsted, Søndersøvej 28, Gentofte Kontakt redaktionen

Jeg blev lettere chokeret, da jeg lørdag den 27. februar i min postkasse opdagede to uopfordrede opkrævninger á kr. 125,-, den ene adresseret til min mand og den anden adresseret til mig, fra Jægersborg Grundejerforening, en grundejerforening, som vi meldte os ud af for over 20 år siden, da den slet ikke varetog nogle af vores interesser overhovedet.

Jeg har erfaret, at flere andre naboer i nærområdet har oplevet det samme og også undrer sig over, om dette er tilladt.

Jeg mener, det tangerer til bondefangeri, at foreningen på denne måde prøver at hverve nye medlemmer. Desuden vil jeg understrege, at det er frivilligt at være medlem af denne grundejerforening.

Svar fra Jesper Holm, formand for Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening:

Lad os slå fast: Det er frivilligt at være medlem af foreningen, der er etableret 1913. Årligt kontingent er 125 kr. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

Vi arbejder ikke partipolitisk, men udelukkende med forhold, der er aktuelle for grundejerne i vores område. Vi mødes med Vej & Park afdeling, hvor vi behandler forhold om trafik, trafiksikkerhed, busdrift, vedligeholdelse af offentlige områder, veje og cykelstier og udbygning af fjernvarme. Vi afgiver høringssvar om temalokalplaner, senest med planen for hegning mod offentlig vej. Vi bistår kommunens konsulent i Stop Indbruds kampagnen. Gennem Fællesrådet af Grundejerforeninger har vi god dialog med kommunens byplanafdeling om fortolkning af lokalplaner, vurdering af berettigede høringsparter ved byggesager, afgrænsning af byggeretten og andet. Man kan se mere om os på www.bjgf.nu.

Jeg er forundret over brev­skriverens holdning til vores hverveindsats. Netop ved Søndersø har vi igennem mange år deltaget i arbejdet med at sikre en god forvaltning af det grønne område. Vi er yderligere aktive i indsatsen for at trafiksikre Søndersøvej, og vi har i flere tilfælde bistået grundejere i området med individuelle forhold.

Vi arbejder løbende på at vedligeholde vores medlemsgrundlag med breve til nye ejere, samarbejde med ejendomsmæglere og annoncering i Villabyerne. Grundlaget for den aktuelle kampagne er etableret ved, at vi har indsamlet offentligt tilgængelige navne og adresser, som vi så har sendt et indbetalingskort til. I få tilfælde er der sket fejl med fremsendelse af to breve til samme adresse, og det beklager vi naturligvis.

Vi har fået mange positive tilkendegivelser fra nye medlemmer, som har været glade for at kunne melde sig ind, idet de trods vores løbende indsats ikke har været opmærksomme på foreningen. De kan se, at vi ved at stå sammen, opnår en position, hvor vi bliver hørt både i kommunalbestyrelsen og i forvaltningen.