DEBAT: Trylleslaget, der fjerner støjen fra vejene

Vores ellers så fredelige kommune gennemskæres på langs af en alvorlig støjkilde, nemlig Helsingørmotorvejen. Mange boliger er generet af larmen, og det er videnskabeligt påvist, at støj er direkte sundhedsskadeligt. Og så er der Gentofte Sø. Det ellers så dejlige naturområde, en oase for mange, er alvorligt skæmmet af bilernes konstante larm. Ikke underligt, at der jævnligt her i spalterne er læserbreve, der efterlyser en støjskærm.