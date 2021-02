DEBAT: Trist-trist - ingen kørsel til slottet

Debat At Naturstyrelsen fratager borgere - uden forudgående varsel endsige dialog - muligheden for kørsel op til Eremitageslottet om onsdagen, er trist.

Naturstyrelsen burde glæde sig over den succes, onsdagsåbent har været. Der er et stigende behov for at benytte naturen på mange forskellige måder, og det er trist såfremt alt skal reguleres via regler og dekreter.