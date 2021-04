I samarbejde med kreative borgere må kommunen udarbejde en lokalplan for området, som omfatter det, vi har brug for i vores kommune, skriver Dina Wildt om Travbanens areal. Foto: Hans Henrik Tholstrup Foto: Hans Henrik Tholstrup

DEBAT: Travbanen kan byde på fantastiske muligheder

Villabyerne - 09. april 2021 kl. 12:25 Af Dina Wildt, Dalstrøget 73, Dyssegård medlem af bestyrelsen, SF Gentofte Kontakt redaktionen

Gentofte Kommune er tæt bebygget og mangler i den grad plads. Tanken om, at et kolossalt areal som Travbanen kan komme i spil, hvis den flytter ud af kommunen, hvilket ifølge denne avis overvejes, sætter drømme i gang.

Drømme om bæredygtigt byggeri - boliger, der er til at betale, til børnefamilier, til unge og ældre, til bofællesskaber. Drømme om værksteder, butikker, små virksomheder, cafeer, børneinstitutioner og et ældrecenter. Drømme om grønne fællesarealer, plads til sport og leg og samvær. Hvis det bliver sådan, at Travbanen flytter, kan det ikke gå for hurtigt med at gøre drømmene til virkelighed.

I samarbejde med kreative borgere må kommunen udarbejde en lokalplan for området, som omfatter det, vi har brug for i vores kommune. Alt for ofte sker det omvendte, at et eller andet stort byggeselskab kommer til en kommune med en plan, som det anmoder kommunen om lokalplanlægning til at gennemføre.

Det må ikke ske på dette fantastiske område. Her skal kommunens egne planer og behov være udgangspunktet for udviklingen af et nyt og levende stykke Gentofte.

