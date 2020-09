DEBAT: Travbane eller almene boliger

Gentofte Kommune står over for en vanskelig beslutning. Travbane eller almene boliger.

Banen er i økonomiske vanskeligheder, delvis på grund af at tilskud fra kulturministeriet til travsporten falder bort om et par år. Der mangler penge til vedligeholdelse.

Gentofte Kommune bør derfor aktivt støtte travbanen som både kulturinstitution og som sport og idrætsinstitution, hvor kommunen er den i landet, der ligger nummer to på listen over dem, der bruger flest penge.

Kommunen bør også aktivt arbejde på en ændring af lokalplanen for området, sådan at Det Danske Travselskab, som driver banen, får tilladelse til en forretningsmæssig udvikling af Lunden, med hestesport som en væsentlig bestanddel, suppleret med andre indtægtsgivende aktiviteter.

Det bliver der mulighed for at rette op på, idet der mangler flygtningeboliger, familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger.

Vi vil heller ikke komme i den situation igen, hvor Gentofte ikke kunne tage imod flygtninge og asylansøgere, fordi som Hans Toft sagde: "Vi har ingen ledige boliger, og villaerne er alt for dyre til at købe op for skattepenge."