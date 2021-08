Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Trafikstøj i Jægersborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Trafikstøj i Jægersborg

Villabyerne - 02. august 2021 kl. 11:50 Af Thomas Ellegaard (S) kandidat til kommunalbestyrelsen Ibstrupvænget 5, Jægersborg Kontakt redaktionen

Det er med stor glæde i Villabyerne at kunne konstatere, at flere partier herunder blandt andet Socialdemokratiet repræsenteret af Jeppe Bruus (formand for Folketingets Trafikudvalg), men også SF og Venstre gerne vil bekæmpe trafikstøjen i Gentofte Kommune. Jeg tror, det er en sag, der kan binde alle partierne sammen i Gentofte Kommune.

Jeg vil i den forbindelse gerne lægge billet ind for Jægersborgområdet, der indeholder intet mindre end hele tre motorveje samt blandt andet Smakkegårdsvej.

Dengang man lavede det almennyttige boligbyggeri på Ørnegårdsvej, sørgede man for at isolere det grundigt mod trafikstøjen. Det var rigtigt godt. Det kunne vi resterende beboere i Jægersborg også godt tænke os kunne ske for den øvrige beboelse i området - ikke mindst de mange boligblokke ved Jægersborg Station.

Det må være rimeligt, at hvis Gentofte skal tage størstedelen af al den nordfra kommende trafik ind mod København, at der så også støjisoleres tilsvarende. Jf. lokale beboere, er der, ud over den almindelige trafikstøj i området, også støjgener fra særligt larmende motorcykler og store biler. Der er på både motorvejen og Smakkegårdsvej jævnligt ekstremt støjende motorkøretøjer.

Der er formentlig næppe noget mere forstyrrende end en larmende motorcykel eller tilsvarende stor bil, der lige kl. 3 om natten trykker speederen i bund for at accelerere derud af for dermed at vække et helt boligområde. Så hvis man i takt med opsætning af støjværn, tillige kunne finde løsninger til bekæmpelse af ekstremt støjende motorkøretøjer, vil det være til stor glæde for os i Jægersborg.