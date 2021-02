Trafikstøj er et kæmpe problem i hovedstadsområdet - også her i Gentofte, skriver Jeppe Bruus i et debatindlæg. Foto: Steen Brogaard Foto: Steen Brogaard

DEBAT: Trafikstøj er et kæmpe problem i Gentofte

Villabyerne - 15. februar 2021 kl. 15:00 Af Jeppe Bruus (S), formand for Folketingets Transportudvalg Kontakt redaktionen

Trafikstøj er et kæmpe problem i hovedstadsområdet - desværre også her i Gentofte.

Der er flere veje og motorveje, der er problematiske.

Et eksempel er Lyngbyvej nær Gentofte Sø, hvor trafikstøjen generer beboere og de mange mennesker, der bruger Gentofte Sø-området til rekreative formål.

Til foråret tager vi i Folketinget hul på infrastrukturforhandlingerne.

Her ser jeg gerne, at der gøres noget ved støjproblemet. Det er på høje tid, at trafikstøj får den politiske opmærksomhed, som er fortjent og nødvendigt.

I 2019 gik jeg til valg på blandt andet at arbejde for, at der blev gjort noget ved støjen.

Det var også derfor, at jeg gik efter posten som formand for Folketingets Transportudvalg.

Støjen er irriterende. Det er noget, man ikke kan se bort fra, fordi larmen er konstant. I takt med, at trafikken stiger, er der flere og flere borgere, der får forringet deres livskvalitet og værdien af deres boliger, fordi det summer af støj, når man sidder i haven eller gerne vil sove med åbne vinduer i sommermånederne.

Trafikstøjen er ikke kun irriterende - den er også farlig. Livsfarlig endda.

Miljøstyrelsen har tidligere vurderet, at trafikstøj årligt medvirker til 200-500 for tidlige dødsfald om året.

Af disse grunde skal vi have gjort noget ved trafikstøjen. For man skal kunne leve og bo trygt og roligt i alle dele af Danmark - også i de kommuner, hvor der bor mange mennesker.

Derfor skal kampen mod trafikstøjen være et centralt element i de forestående forhandlinger om infrastruktur.

En idé kunne være at bygge flere støjskærme. Bygge højere støjværn, der måske kan bøje sig ind over vejen og fjerne endnu mere støj. Man bør også overveje, om hastigheden skal nedsættes på de motorveje, der går gennem tæt bebyggelse.

Og så er der selvfølgelig den kollektive trafik, som man med fordel kan udbygge og forbedre, sådan at presset på motorvejene bliver taget af, og støjen bliver mindsket.

Jeg ser frem til forhandlingerne, og vil gøre mit for at sikre, at der bliver gjort noget ved trafikstøjen.