Billedtekst Billedtekst

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Trafiksikkerhed og busdrift Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Trafiksikkerhed og busdrift

Villabyerne - 20. november 2020 kl. 15:59 Af Helle Eickhoff Blom Vilhelmshåbsvej 10 DK-2920 Charlottenlund Kontakt redaktionen

DEBAT Det var glædeligt at læse det store indlæg om trafiksikkerheden i kommunen i Villabyerne 11 november 2020.

Her udtaler formanden for teknik - og miljøudvalget, Karen Riis Kjølbye, at hun hæfter sig ved det faldene antal af ulykker i kommunen. Men det bliver også påpeget, at vi er en kommune med en tætbebygget geografi og meget trafik (af biler). Derfor undrer det mig, at busserne 171 og 172 kun kører rundt på deres ruter en gang i timen. Det er sådan busserne kører ude på landet, hvor der er tyndtbefolket.

Men her er vi i et tætbebygget byområde og så kører bussen en gang i timen. Og det uden passagerer . Jeg går hver dag bl.a. på jægersborg Allé og ser aldrig mere end en enkelt passager i de nævnte busser, hvis den ikke er helt tom. Lad os få 169 og 179 tilbage i deres gamle ruter - der var passagerer med og ventetiden var kort på bussen.

Karen Riis Kjølbye udtaler også, at "vi er nødt til at løse trængselsproblematikken ved at vælge andre transportformer", ja hvad med netop bus 169 og 179 som bl.a. kørte gennem de store handelsstrøg som Jægersborg Allé og Gentoftegade. Så kunne man lade bilen stå derhjemme.

"Vi skal være bedre til at benytte os af grønne alternativer som cykel, offentlig transport eller delebilsordninger" udtaler Karen Riis Kjølbye videre i artiklen. Helt rigtigt - der er mange der gerne vil cykle noget mere, men manglende cykelsti og afmærkning gør, at det ikke er en god oplevelse at cykle på Jægersborg Allé omkring kl 0800 om morgenen eller sen eftermiddag. Det samme er gældende for Gentoftegade.

Hvordan gik det egentlig med evalueringen af den omlagte busdrift? Det er i alt fald hovedrystende at se de to busser 171 og 172 køre tomme rundt i kommunen.

Lad os få 169 og 179 tilbage. Og så burde der indsættes mindre busser måske eldrevne i kommunen.