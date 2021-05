black asphalt road and white dividing lines Foto: candy1812 - stock.adobe.com

DEBAT: Trafikproblem bør kunne løses af Gentofte kommune

Villabyerne - 24. maj 2021 kl. 07:51 Af Hanne M. Olsen Stolpehøj 52 st.tv. Gentofte

Det er vigtigt for borgerne i 311 boliger i Mosegårdsparken, at den midlertidigt ændrede tilkørsel via Herredsvej til Nymosehave ( Stolpehøj 148) med nærliggende gymnastikbygning fortsætter, også efter bygningerne med ældreboliger (lokalplan 413) er blevet færdiggjort. Men Park og Vej påtænker at retablere større trafikbelastning af vort boligområde.

Genoptages spærring ved Herredsvej, vil det tvinge den uvedkommende færdsel med to gange kørsel for hver bruger af den tidligere Mosegårdsskoles gymnastiksale, klublokaler og kursusfunktion på 1.sal gennem vor del af vejen. Nu efter corona-genåbningen genoptages funktionerne, og indflytning i de nye ældreboliger er i denne måneds slutning. Al færdsel også til Nymosehave kan faciliteres bedre med direkte adgang til de mange nye p-pladser i den tidligere skolegård, hvis spærringen forbliver ved nr. 61, hvor børnehaven ligger. Gående og cykler (Stolpehøj er på cykelrute) kan fortsat passere uhindret. Der er to børneinstitutioner placeret.

Tilkørsel via Nybrovej, Sognevej eller Snogegårdsvej og Herredsvej foreslås som under byggeriet. Omkørsel via Stolpegårdsvej og Vangede Bygade er ikke en hverken nem eller praktisk henvisning, (Googles råd) som Gentofte Kommune har henvist til i byggeperioden.

Vi har "30 km og legende børn" på de tre blinde del- veje af Stolpehøj, børn på små cykler, løbehjul, rulleskøjter færdes i området, samt ældre med rollator. Ulige numre (ca 30 rækkehuse) skal af brandhensyn benytte parkering der. Og vare/kassevogne fra vor bebyggelse er også henvist til parkering på tilkørselsvejen, der har tæt parkering i begge sider.

Minimering af den færdsel, der "kun" er på gennemkørsel, vil være af stor praktisk gavn og højne trafiksikkerheden for vore beboere med den flyttede spærring.

Det er derfor vigtigt for Gentofte Ejendomsselskab/ Mosegårdsparken, at den midlertidigt ændrede tilkørsel via Herredsvej til Nymosehave fortsættes.