DEBAT: Trafikkø på Smakkegårdsvej

På stykket af Jægersborgvej frem til motorvejen mellem Jægersborg Allé og afkørslerne til motorvejene kunne jeg se, som er vist på vedhæftede billede, at der holdt en lovligt parkeret bil i det afmærkede felt, som spærrede for det ene spor. Det betyder, at i stedet for at køre frem mod motorvejsafkørslerne i to spor, så kører man kun i et spor. Det er nok forklaringen på, at trafikken propper sammen, og at den ikke kan afvikles effektivt. Det virker uforståeligt, at der er afmærket et lille parkeringsfelt, hvor der burde være to kørebaner frem mod lysreguleringen til afkørslerne til motorvejene!