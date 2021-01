Vor læser hilser Gentoftes kommende borgmester, Michael Fenger, velkommen med et par gode råd.

DEBAT: To punkter til den nye borgmester

Villabyerne - 30. januar 2021 kl. 11:24 Af Hanne Salomon Hvistendahl, Ordrupvej 92, 3. th., Charlottenlund Kontakt redaktionen

Ny borgmester - det bliver da spændende, og jeg vil gerne ønske Hans Toft et godt otium efter et langt arbejdsliv.

Kun på to punkter ville jeg ønske, at noget var gjort anderledes.

Jeg kunne have ønsket mig, at man havde gjort sig mere umage med at fremfinde gamle dokumenter vedrørende grunden ved Forstbotanisk Have - frem for blot pludseligt at give den meget omstridte grund et matrikelnummer og derved forsøge at maskere en ønsket overtagelse til andet formål.

De kommunale og statslige myndigheder kunne efter min mening have gjort sig mere umage med at finde frem til den lovlige ejer af grunden - for eksempel udsat en dusør, så var dokumenterne måske dukket op fra gemmerne?

Parkering i kommunen: Der kunne godt have været sørget for lovlige tilstande. Der kunne have været ansat nogle parkeringsvagter, der håndhævede skiltningen, eller alternativt kunne man have fjernet de skilte, der alligevel ikke bliver respekteret, så lovlydige borgere ikke var/er til grin for alle dem, der bare parkerer, som det passer dem. Det gælder både tidsbegrænset parkering og parkering mod kørselsretningen på stærkt trafikerede veje - eller læs: bare overtræder færdselsloven.

Et ønske til kommunens nye borgmester er, at du udfører dit nye arbejde med samme energi, som du i sin tid optrådte med på dit håndboldhold. Og at du overvejer, om ikke der vil være rigtigt mange i din kommune, der vil sætte pris på ændringer på de to nævnte punkter.

God arbejdslyst og tillykke med jobbet.

