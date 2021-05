Woman hand clearing, pulling out some weed form her garden, using garden equipment Foto: Simon Kadula/Khaligo - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Tidens havemode er kold, klinisk, kedelig og konform Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Tidens havemode er kold, klinisk, kedelig og konform

Villabyerne - 17. maj 2021 kl. 16:24 Af Marit Astrup, Lille Strandvej 4A, 3., Hellerup Kontakt redaktionen

I Villabyerne 28. april stod der, at Gentofte Kommune vil uddanne have-ambassadører i det håb at inspirere kommunens haveejere til at lade deres haver blive mere frodige og vilde.

Et virkeligt naturvenligt forehavende. Man må dog stille sig selv det spørgsmål, hvordan kommunen vil gribe et sådant projekt an? Hvad natur og biodiversitet og så den reelle virkelighed angår, er det som om, der er tale om to adskilte bobler uden forbindelse imellem. Velmenende fagfolk på den ene side og villaejere på den anden side.

Faktum er, at der ryddes ud og fjernes og fældes i haverne som aldrig før. Corona har lagt en tand til. Mange gamle villahaver bliver saneret fuldstændigt væk. Det gælder for eksempel en ejendom skråt overfor min bolig, hvor hele haven og det levende hegn ud mod vejen er fjernet, og huset står nu på en bar plet med en mur ud mod vejen.

Jeg har boet i kommunen i knap fem år, og det er helt overvældende, hvor megen skade der er sket på de frodige smukke gamle haver og hegn i den tid.

Det sidste oplevede jeg i søndags, hvor jeg så et stort skønt hegn på en hjørnegrund fuldstændigt skåret ned og fjernet. Det er så uendeligt trist. Vi mister vores fugle, egern, bier og pindsvin i samme omgang.

Det undrede mig meget med det nedlagte grønne hegn, da kommunen jo har indført en lov om, at der ikke må fjernes grønne hegn ud mod vejen. Men hvordan vil man egentligt håndhæve den lov?

Personligt er jeg bange for, at kommunens gode intentioner er et slag i luften, for den gængse smag er jo at gøre alting minimalistisk ligesom husene og deres indretning.

Det er tidens mode. Koldt, klinisk, kedeligt og konformt.