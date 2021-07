DEBAT: Tak til Weidinger for indsats på Bellevue

Debat Endelig bliver der gjort noget ved problemerne omkring Bellevue. Andreas Weidinger fra Konservative var i sidste uge ude med en udmelding om at sikre Bellevue mod dem, der ikke kan opføre sig ordentligt. Det er meget tiltrængt, og det er nogle gode løsningsforslag, Andreas Weidinger kommer med. Røgfri strand er oplagt for at undgå vandpiber, hashrygning og cigaretskoddene, der ligger og flyder over det hele. I Gentofte er det en offentligt kendt hemmelighed, at vi i stor udstrækning ikke selv bruger vores egne strande, fordi det simpelthen ikke er en god oplevelse. Sådan skal det ikke være længere. Jeg er glad for Andreas Weidingers konstruktive tilgang til problemerne. Ved at give parkeringslicens til alle kommunens borgere, indføre røgfri strand og sikre håndhævelse i højsæsonen bliver det igen let for alle os borgere at bruge stranden. Det er godt, at nogen står fast på ordentlighed i kommunen, så tak til konservatives Andreas Weidinger for dette tiltrængte konstruktive opråb.