Morten Løkkegaard (V) havde i sidste uge denne besked til vor læser (og alle andre): "Jeg vil anbefale enhver, der kloger sig på såvel udligningsreform som Venstres interne anliggender at tøve med at udstille sin uvidenhed - især indtil vi kender det endelige resultat af reformen, og det sker tidligst efter sommerferien."

Artiklen: DEBAT: Tak for svaret, hr. Løkkegaard

DEBAT: Tak for svaret, hr. Løkkegaard

At det korte svar så var udformet med et indhold, som asymptotisk nærmer sig det arrogante, overrasker måske heller ikke.

Hr. Morten Løkkegaard følte selvfølgelig behov for at svare på mit indlæg i Villabyerne 1. juli, som bar overskriften 'Venstre ved man IKKE hvor man har - heller ikke i Gentofte'.

Hr. Morten Løkkegaard henviser i sit svar til, at man først ser det endelige resultat af udligningsordningen efter sommerferien - og det er korrekt.

Her vil vi som borgere og skatteydere i Gentofte nemlig udsættes for en mærkbar skattestigning som følge af udligningsordningens effekter.

Hvis det er det, hr. Morten Løkkegaard ønsker at stå for som medlem af kommunalbestyrelen, så pænt 'nej tak'. Det kræver ikke den store indsigt at forholde sig til.