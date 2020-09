DEBAT: Tak for kaffe, Jill Trolle

Heri er der syv temaer, der definerer et værdigt ældreliv - hver dag. Derudover har vi engagerede pårørende og et beboer-pårørenderåd på alle vore plejehjem, hvor der sidder en repræsentant fra seniorrådet.

Sker der aldrig fejl? Jo, selvfølgelig gør der det, og vi tager enhver henvendelse særdeles alvorligt og undersøger altid tingene til bunds, men det kræver selvfølgelig, at vi har et konkret tilfælde/episode at gå ud fra.

Validiteten af Jill Trolles indlæg er meget godt resumeret af Villabyernes redaktør, Jesper Bjørn Larsen, der som svar til, at Jill Trolle skulle have ringet grædende til ham og beklaget sig over forholdene for de ældre i Gentofte, siger "Jeg kan ikke genkende Jill Trolles beskrivelse...", "og at hun som indehaver af et privat sygeplejefirma ikke kan fungere som den primære kilde i kritikken af den kommunale pleje".