DEBAT: Tak for hjælpen ved cykelulykke i Ordrup

Natten mellem lørdag den 5. og søndag d. 6. september i krydset Ordrupvej og Skovgårdsvej lige ved Joe & the Juice i Charlottenlund kom min mand til skade i en cykelulykke. Der var så mange søde og omsorgsfulde mennesker, som kom os til hjælp, men vi nåede desværre ikke at sige tak til alle.

Der var en sød Taxichauffør og hans kunde en helt ung pige, en høj ung teenager og en ung mand, samt et par fra ejendommen ovenover Joe & the Juice, som alle hjalp til med at bære min mand i sikkerhed, ringe efter ambulance, kom med servietter til kompres på skaderne, hjalp med at pakke min mand ind i tæpper og snakke beroligende med ham.

Et vennepar kom tilfældigt forbi og stoppede op og hjalp, og mange andre gode mennesker stoppede op og spurgte, om vi havde brug for hjælp. Vi var helt overvældede af alle de søde og kærlige mennesker, som tilbød deres hjælp og specielt i dagene efter, varmede det vores hjerter at tænke tilbage på at stå i en så skræmmende situation og så opleve, hvordan folk træder til og drager omsorg for én.