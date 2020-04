DEBAT: Tag trygt et glas vand fra hanen

I artiklen kan man efter rædslerne - bare en dråbe sprøjtegift er nok til at forurene én families drikkevand, og at træimprægneringsmidlet DMS er i grundvandet - konstatere i sidste afsnit, at Novafos har screenet drikkevandet fra sine 17 vandværker for 414 sprøjtemidler.

Novafos har ikke fundet stoffer over Miljøstyrelsens grænseværdier, så forbrugerne kan trygt tage et glas vand fra hanen, som de plejer.

For lige at få faktum på plads: gennemsnitskoncentrationen for DMS i Danmark er tre gange under Miljøstyrelsens detektionsgrænse på 0,01 mikrogram per liter vand.