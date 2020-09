DEBAT: Synlighed i kommunalpolitik - måske kan Gentofte lære noget af Gladsaxe

Jeg blev nysgerrig, satte mig i min bedste lænestol og lyttede med på onlinedebatten, som varede en time. Her kom såvel borgmesteren som spørgsmål og kommentarer fra borgere til orde. Til slut fik de enkelte partiers budgetordførere to minutter hver til at komme med deres syn på budgetforslaget, og endelig blev der omhyggeligt gjort rede for det videre forløb: