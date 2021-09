Der er fortsat debat om, hvorvidt det er det rigtige at udvide Kildeskovshallen frem for at bygge en helt ny svømmehal. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Svømmehalsprojekt afslører demokratiets triste tilstand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Svømmehalsprojekt afslører demokratiets triste tilstand

Villabyerne - 29. september 2021 kl. 09:53 Af Lene Pedersen, Jesper Wamberg, Anette Schrøder, Tine Maria Winther, Anita og Jørn Mayntzhusen, Tania og Søren Sass med flere Kontakt redaktionen

En gruppe borgere forsøger at rejse debat omkring den nye svømmehal. Det har vi gjort, fordi vi oplever, at kommunen udemokratisk sniger en stor anlægsbeslutning igennem uden dialog med borgerne. Og fordi alle bliver snydt for den bedste løsning - nemlig et 50 meter bassin.

Lad os starte med demokratiunderskuddet. Når kommunalbestyrelsen træffer beslutninger, der har konsekvenser for borgerne, bør der som minimum være en demokratisk dialog med de naboer, det går ud over. Vi hører intet. Vi må selv søge aktindsigt for at forstå projektets omfang. Før sommerferien skrev vi til borgmesteren og opfordrede til dialog. Vi sendte gode argumenter for, hvorfor placeringen ved kildeskoven ikke er optimal.

Borgmesterens svar: Et orienteringsmøde i oktober - to til tre måneder senere - i øvrigt samtidig med lokalplansforslaget sendes i høring. Det er ikke dialog. Det er ikke borgerinddragelse. Det er at mase beslutninger ned over hovedet på folk. I stedet for at lytte angriber politikerne os - de omtaler os hånligt som protestgruppe - og vrængende som "naboer". Som om der er noget galt med at gå op i sit lokalområde.

Vores udgangspunkt har hele tiden være positivt. Kommunen har brug for et 50 meter bassin - ikke en halv løsning til fuld pris. Derfor blev vi overrasket over, at kommunen har tilbageholdt en rapport, som indgår i beslutningsgrundlaget - og som konkluderer, at man får mest vand for pengene i Gentofte Sportspark. Kun én ønsker ifølge rapporten et 25 meter bassin.

En afstemning i Vangede og Dyssegård viser, et flertal på 413 for 50 meter i Sportsparken mod kun 55 for et 25 meter bassin ved Kildeskovshallen. Så lad de demokratiske spilleregler få liv. Overlad det til den nye kommunalbestyrelse at undersøge muligheden for et 50 meter bassin, som borgerne ønsker, og Niras rapporten peger på. Hellere bruge et år ekstra på en langtidsholdbar og fremtidssikret løsning, fremfor at fastholde en principbeslutning.

Villabyerne har givet borgmester Michael Fenger (K) mulighed for en modreplik:

Udvidelsen af Kildeskovshallen blev vedtaget i budgettet for 2019 af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti - og der er mange gode argumenter for at udvide Kildeskovshallen. Bl.a. den centrale placering i kommunen og synergierne ift. den eksisterende svømmehal, der giver klare driftsøkonomiske fordele. Helt konkret er forskellen ca. 3,5 mio. kr. årligt i personaleomkostninger - penge, der kan bruges på andre vigtige områder. Med placeringen tager vi samtidig hensyn til hele idrætslivet i kommunen, og ikke kun svømmesporten. Vi er en fuldt udbygget kommune, og hvis vi bygger svømmehal i Gentofte Sportspark, som det foreslås, frasiger vi os muligheden for i fremtiden at bygge til andre sportsgrene, der også har behov.

Jeg må i øvrigt afvise, at rapporten om vandkapacitet har været hemmelig. Den har været omtalt i adskillige dagsordener på kommunens hjemmeside, og blev umiddelbart efter, at kommunen modtog rapporten i 2018, fremsendt til kommunalbestyrelsen og en række foreninger samt til Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG) og Gentofte Liv. Det er heller ikke korrekt, at vi sniger beslutningen igennem uden dialog. Jeg svarede 12. august grundigt på den henvendelse, jeg modtog fra en række naboer til Kildeskovshallen, og inviterede brevskriverne til et møde på rådhuset. Vi inviterer desuden alle interesserede borgere til nabodialogmøde i begyndelsen af november, før kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at sende et forslag til lokalplan i høring, og herefter inviterer vi - som altid - til et borgermøde i høringsperioden.