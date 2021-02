Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Svar til en hr. Morten Løkkegaard Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Svar til en hr. Morten Løkkegaard

Villabyerne - 08. februar 2021 kl. 14:54 Af Lennart Jønsson, Bakkedal 11, Hellerup Kontakt redaktionen

En Morten Løkkegaard har i Villabyerne den 27. januar svaret på mit indlæg i samme udgave af avisen.

Jeg sætter stor pris på, at en politiker i en travl hverdag tager sig tid til at svare på mit indlæg; det vidner om, at det har en vis betydning for hr. Morten Løkkegaard.

Hvad angår udsagnet om, at Venstre har sparet Gentoftes borgere for mange hundrede millioner i forbindelse med indgåelse af den nye udligningsordning er kun at sige, at vi kan prise os lykkelige for, at Venstre ikke ser ud til at opnå større vælgertilslutning og dermed flere mandater end tilfældet er i de seneste vælgermålinger.

Når hr. Morten Løkkegaard mener at have sparet Gentoftes borgere for de mange millioner, så er det formodentlig med henvisning til, at Gentofte har "fået lov til" at beholde provenuet fra den nødvendige skattestigning - vel at mærke alene for at kunne betale den kraftigt stigende regning til den mellemkommunale udligning.

Det er mig bekendt en noget usædvanlig måde at beregne en besparelse på - men det kan vel ikke overraske, at det er en politiker, som på den måde tilfører de almindelige regneregler en ny dimension.

Hvad angår mine betragtninger omkring årsagen til den indre splid i Venstre, så skal det kun tilføjes, at Morten Løkkegaards (og andre Venstre-politikeres) vurdering af, at det alene skyldes person-fnidder og ikke fundamental uenighed med vælgerne om den politiske retning, kun vil addere til den pauvre vælgertilslutning - og måske endda accelerere den yderligere.

Bemærkelsesværdigt er det da også, at splittelsen ikke alene gør sig gældende blandt politikerne i Venstre, men også har vist sig i den administrative ledelse.

Og sluttelig; hvad angår udstedelse af garantier sådan som hr. Løkkegaard udsteder i sit svar på mit tidligere indlæg, så kan jeg oplyse, at jeg til daglig er vant til at færdes i en del af dansk erhvervsliv, hvor det at udstede garantier er en alvorlig sag.

Kan de ikke holdes har det konsekvenser. Det bliver interessant at erfare, om det også gælder hr. Løkkegaard.

