DEBAT: Straffes fri- og privatskoler - eller hvad?

I Villabyerne 13. januar bragtes et læserbrev af MF Kim Valentin (V), som anfører, at regeringen straffer fri- og privatskoler. Jeg har foreholdt Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) læserbrevets forskellige påstande.

Dette er delvist korrekt ifølge UVM. Fordelingen for 2022 og frem er dog ikke fastlagt pt., men afventer politiske forhandlinger. Kim Valentin siger, at 4.200 børn i Gentofte Kommune ender med at blive snydt for 10 mio. kr.