DEBAT: Stort hurra for Gentofte Dagpleje

Vi har her i Gentofte Kommune et helt unikt børnepasningstilbud i form af vores kommunale dagpleje.

Nu har vi haft to børn i dagplejen - med syv års mellemrum og hos to forskellige dagplejemødre - og det har været en fantastisk oplevelse begge gange.

I fortjener et stort hurra og en varm tak for jeres kæmpe indsats og store omsorg for børnene, der skaber rammerne for et trygt børneliv og fundamentet for en god rejse videre i livet.