DEBAT: Stor tak til kommunerne

Næsten hver gang jeg åbner en avis eller læser et nyhedsbrev fra en kommune, bliver jeg glad og taknemmelig over den håndsrækning, som jeg oplever, at kommunerne i hovedstadsområdet giver det lokale erhvervsliv.

Uden at have et detaljeret overblik over alt, hvad der sker i de enkelte kommuner i hovedstadsområdet, er det mit klare indtryk, at politikere såvel som medarbejdere i alle kommuner arbejder på højtryk for at få fremrykket opgaver og sendt dem ud til virksomhederne.

Jeg er imponeret over det store stykke arbejde, som bliver gjort for at holde gang i hjulene i virksomhederne og holde fast i arbejdspladserne.