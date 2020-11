Artiklen: DEBAT: Stor omsorg og sans for personlige detaljer på Holmegårdsparken

"Når jeg putter din mor, tænder jeg den lille lygte på hendes stue, for der skal være hyggeligt for hende."

"Vi har gjort din mor fin, for hun skal selvfølgelig med til spansk temafest i morgen."

Disse kærlige sætninger kommer fra nogle af de plejere, der passer så godt på min 83-årige mor på plejehjemmet Holmegårdsparken i Gentofte. Her har hun boet i syv måneder, da hun er svært hjerneskadet efter en massiv hjerneblødning. Hun kan kun åbne øjnene, bevæge den ene arm, sige få ord og kan ikke genkende mig eller andre i familien.

Min mor fungerede selv som sygeplejeske og har i sit arbejdsliv selv givet meget til dem, som hun passede på. Nu er det omvendt. Som hendes datter er jeg nu hendes stemme, og den er fuld af beundring over for dette plejehjems overskudsagtige personale, som rent praktisk faciliterer min mors liv i dag, men som også udviser stor opmærksomhed for helt særlige detaljer.